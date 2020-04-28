Kırşehir'de, köpeğin saldırdığı Afganistan uyruklu çocuk öldü - Son Dakika

Bahçelievler Mahallesinde müstakil evde oturan Afanistan uyruklu çiftin kızları Sona Sarwan, bahçede tavuklarla oynadığı sırada, zincirini koparan köpeklerinin saldırısına uğradı. Çocuğun sesleri üzerine yardıma koşan aile, köpeği uzaklaştırdı. Ağır yaralanan Sarwan, çağrılan ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sarwan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sarwan'ın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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