Kırşehir'de koronavirüs fırsatçısı firmaya operasyon - Son Dakika

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle piyasadan topladığı çok sayıda maske, eldiven, dezenfektan ve tıbbi malzemeyi fahiş fiyatla sattığı ileri sürülen medikal firma sahibi gözaltına alındı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kısa süre önce yapılan medikal firma operasyonunun ardından başka bir firma ile ilgili şikayetlerin gelmesi üzerine çalışmayı genişletti.

Defterdarlık, Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta görevlilerinin de katıldığı operasyonda, polis ekipleri, medikal firmanın deposunda çok sayıda stoklanmış tıbbi malzeme, dezenfektan ürünleri, eldiven ve maske ele geçirdi.

Gözaltına alınan firma sahibi G.D, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

G.D'nin, salgın nedeniyle piyasadan topladığı maske, eldiven, tıbbi giysi ve dezenfektan ürünlerini fahiş fiyatta sattığı ileri sürüldü.

"Koronavirüs tedbirlerine muhalefet" suçlamasıyla para cezası uygulanması için rapor tanzim edilen G.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Ticaret İl Müdürlüğünün hazırlanan raporu Ticaret Bakanlığına göndereceği, uygulanacak cezayı oluşturulan kurulun belirleyeceği öğrenildi.