Kırşehir'de koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Kırşehir Pandemi İl Koordinasyon Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yeni tedbirler aldı.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Pandemi İl Koordinasyon Kurulunca alınan karar gereği, açık bulunan çay ocaklarında tek kullanımlık bardak, kaşık ve poşet şeker ile hizmet sunulacak.

Faaliyetine devam eden özel iş yerlerinde çalışanların ve hizmet alıcıların sosyal mesafeyi korumaları için gerekli tedbirler alınacak.

Zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılara devam edilerek, zorunlu olarak sokağa çıkanların ise sokak ve caddelerde grup oluşturacak şekilde bir araya gelmemesi ve sosyal mesafenin korunmasına mutlak riayet edilmesi hususunda kolluk görevlileri gerekli ikazları yapacak.

İş yeri hekimi bulunduran kurum ve kuruluşlarda haftada bir kez Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Kılavuzu'na göre çalışanların kontrol muayenelerinin yapılması, kılavuzda belirtilen şikayeti olanların sağlık kuruluşuna başvurmaları sağlanacak.

Özellikle fırın, market, manav gibi iş yerlerinde çalışanların hijyen koşullarına uygun olarak gerekli tedbirleri alıp almadıklarının denetimi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve belediye zabıtası tarafından denetlenecek.

Hijyen sağlanmasına yönelik olarak kullanılan eldivenin çabuk kirlenebileceği dikkate alınarak sık sık eldiven değiştirilmesi ve her eldiven değişiminde ellerin sabun ve suyla yıkanması konusunda vatandaşların bilgilendirilmesine devam edilecek.