Kırşehir'de Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Kırşehir'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin gıda işletmeleri ve esnaflara yönelik denetimler yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gıda ürünleri satan işletmeler ve üreticilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Salgının yayılmasına karşı tedbirlerin eksiksiz uygulanmasının istendiği denetimlerde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince pastane, tekel ürünleri, şarküteri ve çeşitli gıda ürünleri satan iş yerlerinde uyarılarda bulunuldu.

Gıda ürünleri satan işletmelerin özellikle maske ve hijyen konusuna daha fazla önem vermeleri istenirken, açıkta gıda ürünleri bulundurulmaması, satış işlemleri gerçekleştirilirken eldiven takılması, hijyenik ortamda çalışılması ile müşterilere maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istenmesi de hatırlatıldı.

İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri ise maske takma zorunluğu bulunan ana caddeler ile farklı noktalardaki esnaflarda denetimleri yaptı. Yapılan kontrollerde esnafların, müşterilerle daha sık görüştükleri ve onların salgında daha dikkat etmeleri gerektiği anlatıldı.

Esnafların yanı sıra, denetimler sırasında vatandaşları da uyaran ekipler, maskesiz sokağa çıkılmamasını, sosyal mesafe kurallarına uymalarını, hijyen şartlarına riayet etmelerini istedi.