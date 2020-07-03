Kırşehir'de Kovid-19 salgını ile mücadelede görev alanlara teşekkür belgesi - Son Dakika

Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görev alan personele teşekkür belgesi verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Baykara, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Kırşehir Huzurevi Müdürlüğü, Osman Yalçınkaya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Mucur Hayrettin Ekim Huzurevi ve Özel Yaşam Kırşehir Bakım Merkezinde çalışanlarla bir araya geldi.

Salgın sürecinde 14 gün vardiya uygulamasında büyük özveri ve fedakarlık ile kuruluştan ayrılmayan personelin bu mücadeleye büyük bir katkı sunduğunu vurgulayan Baykara, personele teşekkür belgesi takdim etti.

Toplantıda konuşan Baykara, yaşanılan zor günlerin hep birlikte atlatılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu salgına karşı mücadelede görev şuurunuz, şefkat ve merhametiniz gücümüz oldu. Salgın süresince görevinizi ifa ederken Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda kuruluşlarımızda koruma ve bakım altında bulunan kadın, engelli, yaşlı ve çocuklarımıza yönelik aktiviteler, eğlenceler düzenleyerek onların moral ve motivasyonunu yüksek tutmak adına yapılan çalışmalarınız ve en önemlisi göstermiş olduğunuz çabanız, gayretiniz ve özveriniz için teşekkür eder, başarılarınızın devamını dilerim."