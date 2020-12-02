Kırşehir'de Kovid-19 tedbirleri nedeniyle pazar yerlerinin günleri değiştirildi - Son Dakika

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle pazar yerlerinin günleri değiştirildi.

Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Kovid-19 salgınının önlenmesi için yeni kararlar aldığı belirtildi.

Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulmasına, ganyan ve şans oyunları bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon yatırma işleminin yapılabilmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle pazar yerleri ile ilgili yeni düzenleme yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, pazar yerinin açık olduğu günlerin yeniden belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Kuşdilli Mahallesi'nde bulunan pazar yerinin haftanın pazartesi ve salı günlerinde, Aşıkpaşa Mahallesinde bulunan pazar yerinin ise cuma günleri açık bulundurulmasına, bu pazar yerlerine aynı anda kabul edilebilecek kişi sayısının 300 olarak belirlenmesine, ilçelerde ise bu sayıların İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesine, ayrıca semt pazarlarında daha önceki kararlarda belirlenen tedbirleri takip etmekle sorumlu pazar yeri yöneticileri ile zabıta ve kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılmasına karar verilmiştir."