Kırşehir'de köy projelerine 12 milyon lira tahsis edildi - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında yürütülen projelere bu yıl 12 milyon lira tahsis edildiğini bildirdi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik konferans salonundaki toplantıda konuşan Akın, köylerin asfalt, altyapı, içme suyu gibi temel ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla yürütüldüğünü aktardı.

İl genelinde 2020 yılı KÖYDES projesi kapsamındaki ödeneklerin etkin ve verimli kullanılması amacıyla koordineli harcandığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Bu sene KÖYDES projeleri kapsamında ilimize yaklaşık 12 milyon lira tahsis edildi. Bu yıl da projelerimizin yüzde 100'ünü tamamlayacak şekilde çalışmalarımızı planlı ve koordineli bir şekilde yürüteceğiz. Su ve alt yapı hizmetleri kapsamında kollektör sistemleri, depo bakımları, yeni depo yapımı, enerji nakil hatları ve terfi sistemleri, sondaj ve ishale yenileme çalışmaları olmak üzere toplam 82 su ve alt yapı projesi, yol ve ulaşım hizmetleri çalışmaları kapsamında da 16 proje olmak üzere toplamda 98 proje çalışmamız bulunuyor."

Toplantıya, İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, kaymakamlar ve yetkililer katıldı.