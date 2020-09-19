Kırşehir'de köy yollarında asfaltlama çalışması yapıldı - Son Dakika

Kırşehir İl Özel İdare Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, köy yolları ve bağlantı akslarında asfaltlama çalışması yapıldığını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılı asfalt ve yol yapım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Körpınar köyü ile Boztepe ilçesine bağlı Çimeli köyleri arasında ve bağlantı akslarında asfaltlama çalışması yapıldığını belirtti.

Alt yapı ve yol dolgu işleri tamamlanarak, Körpınar ve Çimeli köylerini birbirine bağlayan 6 kilometrelik asfalt yol yapımı gerçekleştirildiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İl Özel İdaresi ekiplerimiz, kent genelinde köy yolları yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ulaşımın son derece önem arz ettiği, Körpınar ve Çimeli köylerinin yol yapım çalışmasını bütün alt yapı ve dolgu çalışmaları tamamlanarak en güzel şekilde ekiplerimiz bitirdi. Bu bölgedeki hemşerilerimizin güvenli ulaşım ihtiyacını giderdik. Amacımız köylerde yapılan çalışmalarla birlikte vatandaşların şehre gidiş gelişlerinde ve diğer köylere, ilçelere ulaşımında sorun yaşanmamasıdır."