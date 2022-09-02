Kırşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Çuğun köyünde ayağından yaralı bir köpek bulan Necla Karaca, hayvanı Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de yaralı bulunan köpek tedavisinin ardından sahiplendirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.