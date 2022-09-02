Kırşehir'de yaralı bulunan köpek tedavisinin ardından sahiplendirildi - Son Dakika
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Kırşehir'de yaralı bulunan köpek tedavisinin ardından sahiplendirildi

02.09.2022 14:13
Kırşehir'de yaralı bulunan köpek tedavisinin ardından sahiplendirildi

Kırşehir'de, köyde yaralı bulunan köpek, tedavisi tamamlandıktan sonra sahiplendirildi.

Kırşehir'de, köyde yaralı bulunan köpek, tedavisi tamamlandıktan sonra sahiplendirildi.

Kırşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Çuğun köyünde ayağından yaralı bir köpek bulan Necla Karaca, hayvanı Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Burada tedavi altına alınan köpek, cerrahi işlem için Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü.

Sağ arka ayağı kalçadan kesilerek hayatta kalması sağlanan köpek, tedavisinin ardından tekrar merkeze getirildi.

Tedavi süreci tamamlanan köpek, Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce Seyfi Aydoğmuş'a sahiplendirildi.

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Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de yaralı bulunan köpek tedavisinin ardından sahiplendirildi - Son Dakika

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