Kırşehir'de köylere 19 kolektör ve 18 su terfi hattı yapıldı - Son Dakika

Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, köy içme suyu çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, planlanan çalışmalar ile 2019 yılında yaklaşık 11 milyon liralık yatırım ile köylere 19 kolektör, 18 su terfi hattı yapımının gerçekleştirdiklerini belirtti.

Mucur'da 11, Çiçekdağı'nda 9, Akpınar'da 8, Boztepe'de 4, Kaman'da 8, Akçakent'te 2 ve merkezde 6 köyün ana içme suyu hattının tamamlanarak kullanıma açıldığını aktaran Yılmaz, 98 köyde de depo yapımı, bakım ve elektrik pompaj ile otomasyon yenileme çalışmalarını bitirdiklerini kaydetti.

Uzun yıllardır su sorunu yaşayan Çiçekdağı ilçesine bağlı 8 köyün ihtiyacını, Akçakent yakınlarında bulunan su kaynağı ile 59 kilometrelik terfi hattı kurarak çözüme kavuşturduklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Mucur'daki bazı köylerimize yeni hat çalışması ve kolektör, terfi hattı, enerji bağlantılarıyla su sorunlarını çözdük. Akpınar'da yeni su kaynakları bularak, hatları yenileyip içme suyu ihtiyaçlarını giderdik. Boztepe'de köylerdeki su sıkıntısının yanı sıra oluşan depo sorunları nedeniyle o bölgede depo yapımları gerçekleştirdik. Akçakent ve Kaman'da su kaynağı terfi hattı çalışmalarını bitirdik ve daha yüksek debide su alımını sağladık. Kırşehir merkez ile ilçelerinde içme su sorunun çözümü ve çeşitli ihtiyaçların giderilmesinde İl Özel İdaresi ekiplerimiz gayretli çalışmalar yapmaktadırlar."