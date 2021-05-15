Kırşehir'de Kudüs ve Doğu Türkistan'da yaşanan saldırılara tepki - Son Dakika

??????? İYİ Parti Kırşehir İl Başkanlığınca organize edilen programda, Kudüs ve Doğu Türkistan'da yaşanan saldırılara tepki gösterildi.

Cacabey Meydanı'nda bir araya gelen partililer, İsrail'in Kudüs'te, Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı saldırıları kınadı.

Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilen programda konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Türkiye'de birlik ve birlikle hareket edilmesi, yaşananlara tepki verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ekicioğlu, "Biz, hep birlikte Türkiye oluruz. Hep birlikte işgallere ve yanlışlara karşı gelmek zorundayız. Dünyanın çeşitli yerlerinde Türk ve Müslümanlara yapılanlara tepki göstermeye, yaşanan haksızlıkları dile getirmeye devam edeceğiz." dedi.

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen de İsrail'in Kudüs'te, Çin'in Doğu Türkistan'da baskı ve saldırılar yaptığını, tarihi ve kültürel değerlerin zarar gördüğünü söyledi.

Partililer programda Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları açıp, slogan attı.