Kırşehir'de kullanılmayan giysi ve ayakkabılar için atık kumbarası uygulaması başlatıldı - Son Dakika

Kırşehir'de kullanılmayan giysi ve ayakkabılar için atık kumbarası uygulaması başlatıldı
06.04.2021 14:39
Kırşehir Belediyesinin, kullanılmış giysi ve ayakkabıların geri dönüşümde değerlendirilmesi amacıyla atık kumbarası uygulaması başlattığı bildirildi.
Kırşehir Belediyesinin, kullanılmış giysi ve ayakkabıların geri dönüşümde değerlendirilmesi amacıyla atık kumbarası uygulaması başlattığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, geri dönüşüm çalışmaları kapsamında yeni bir uygulamanın hayata geçirildiği belirtildi.
Kullanılmayan kıyafet ve ayakkabıların geri dönüşümde değerlendirilmesi amacıyla şehrin birçok noktasına giyim ve ayakkabı kumbaraları yerleştirildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların kullanmadıkları giysi ve ayakkabılarını bu kumbaralara bırakarak çöpe gitmesinin önüne geçeceği aktarıldı.
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