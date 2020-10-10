Kırşehir'de kumar operasyonu - Son Dakika

Kırşehir'de kumar operasyonu

10.10.2020 12:01
Kırşehir'de kumar operasyonu, System.String[]

Kırşehir'de bir iş hanında dükkanları birleştirerek kumar oynayan 16 kişiye idari para cezası verildi.

Kırşehir'de bir iş hanında dükkanları birleştirerek kumar oynayan 16 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine gece saatlerinde operasyon düzenledi. Biri yabancı uyruklu 16 kişinin kumar oynadıklarını belirleyen polis, yaptığı operasyonda 221 paket oyun kağıdı, 4 paket okey taşı ile toplam 77 bin 820 lira ele geçirdi. Kumarı organize eden S.S. ile birlikte kumar oynadığı ileri sürülen kişiler gözaltına alındı. - KIRŞEHİR

Kırşehir'de kumar operasyonu

Para Cezası, Operasyon, Kırşehir, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de kumar operasyonu - Son Dakika

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