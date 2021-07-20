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Kırşehir'de Kurban Bayramı kutlamaları - Son Dakika

Kırşehir'de Kurban Bayramı kutlamaları

20.07.2021 20:01
Kırşehir'de Kurban Bayramı kutlamaları, System.String[]

Kırşehir'de Kurban Bayramı dolayısıyla Ahi Evran Külliyesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Kırşehir'de Kurban Bayramı dolayısıyla Ahi Evran Külliyesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Kurban Bayramı nedeniyle Ahi Evran Külliyesinde bayramlaşma töreni düzenlendi. Ahi Evran Camiinde kılınan bayram namazı sonrasında gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma programında yaptığı konuşmada Vali İbrahim Akın, yardımlaşma ve dayanışma duygularının yoğun olarak yaşandığı bir Kurban Bayramına daha erişmenin bahtiyarlığını yaşadığımızı söyledi. Bayramların, toplum olarak birbirimize kenetlenmemizi sağlayan, kırgınlıkları bir kenara bırakarak mutlulukları paylaştığımız müstesna günler olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, "Tüm Kırşehirli hemşerilerimizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Bayramlaşma programı, Vali Akın ve eşi Saliha Akın ile beraberindeki protokolün şehit ailelerini ziyaret etmesi ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Kırşehir'de Kurban Bayramı kutlamaları
Kırşehir'de Kurban Bayramı kutlamaları
Kırşehir'de Kurban Bayramı kutlamaları

Kurban Bayramı, İbrahim Akın, Kırşehir, Kurban, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kırşehir'de Kurban Bayramı kutlamaları - Son Dakika


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