Kırşehir'de Kurban Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve protokol üyeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali İbrahim Akın ve eşi Saliha Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve eşi Fatma Ekicioğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran ve İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Fatma Bacı Sevgi Evleri ile huzurevini ziyaret etti.

Vali Akın, bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, yardımlaşma ve dayanışma duygularının yoğun yaşandığı Kurban Bayramı'na erişmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını aktardı.

Bayramların, toplum olarak kenetlenmeyi sağlayan, kırgınlıkları bir kenara bırakarak mutlulukların paylaşıldığı müstesna günler olduğunu belirten Akın, "Tüm Kırşehirli hemşehrilerimizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

Vali Akın ve beraberindekiler 24 saat esasına göre çalışan kurumlarındaki personelin de Kurban Bayramını kutladı.

Ahi Polis Merkezi Amirliği, 112 Acil Çağrı Merkezi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi, Çuğun Jandarma Karakol Komutanlığı ile emniyet ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret eden Akın, çalışanların bayramını tebrik etti.