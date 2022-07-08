Kırşehir'de Kurban Bayramı mesajları - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de Kurban Bayramı mesajları

08.07.2022 17:46
Kırşehir'de Kurban Bayramı mesajları

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Kendirli mesajında, birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin verildiği bayram günlerinde akrabalık, komşuluk ve dostluk bağlarının pekiştirildiğini bildirdi.

Aziz şehitler ve onların emaneti olan aile fertlerinin minnetle ve şükranla hatırlanması, gazilerin unutulmaması gerektiğini anımsatan Kendirli, Kırşehirli hemşerileri ve tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladığını kaydetti.

Milletvekili İlhan da dayanışmanın ve paylaşımın yüksek olduğu bayram günlerinin her yeni gün için güzellikleri, huzuru, dostluğu, kardeşliği sunacağını hatırlatarak, "Sıkıntılı geçen günlerin ardından yine, yeniden refah, barış, dayanışma dolu güzel günleri hep birlikte yaşayacağız. Kurban Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Ekicioğlu da bayramların kırılan kalplerin onarılması, yapılan hataların affedilmesi, barış, dayanışma ve kardeşlik duygusuna yer verilmesi gereken günler olduğunu vurguladı.

Ünsal ise bayram günlerinin ülke, aziz millet ve gönül coğrafyası için çok daha aydınlık yarınların müjdecisi olacağına inandığını belirtti.

YORUMLAR
500
Kurban Bayramı'nda beslenme uyarısı Kurban Bayramı'nda beslenme uyarısı TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Balta'dan mesaj TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Balta'dan mesaj
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Milletvekili, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Kurban Bayramı mesajları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:16 Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün
17:12 Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
16:17 Doktor Ekrem Karakaya'yı hastanede öldüren katilin babası: Çocuğumdan çok doktora üzülüyorum
16:13 Şov dünyasının önde gelen ismi Acun Ilıcalı'nın avukat cübbesiyle sözde nikah kıyması tepki çekti! Baro özür bekliyor
16:10 Kalp krizinden korktuğu için 60 kilo veren ambulans şoförü kalp krizi geçirerek öldü
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
15:53 Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi
15:36 9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 17:56:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Kurban Bayramı mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement