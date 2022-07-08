Kırşehir'de Kurban Bayramı mesajları

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Kendirli mesajında, birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin verildiği bayram günlerinde akrabalık, komşuluk ve dostluk bağlarının pekiştirildiğini bildirdi.

Aziz şehitler ve onların emaneti olan aile fertlerinin minnetle ve şükranla hatırlanması, gazilerin unutulmaması gerektiğini anımsatan Kendirli, Kırşehirli hemşerileri ve tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladığını kaydetti.

Milletvekili İlhan da dayanışmanın ve paylaşımın yüksek olduğu bayram günlerinin her yeni gün için güzellikleri, huzuru, dostluğu, kardeşliği sunacağını hatırlatarak, "Sıkıntılı geçen günlerin ardından yine, yeniden refah, barış, dayanışma dolu güzel günleri hep birlikte yaşayacağız. Kurban Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Ekicioğlu da bayramların kırılan kalplerin onarılması, yapılan hataların affedilmesi, barış, dayanışma ve kardeşlik duygusuna yer verilmesi gereken günler olduğunu vurguladı.

Ünsal ise bayram günlerinin ülke, aziz millet ve gönül coğrafyası için çok daha aydınlık yarınların müjdecisi olacağına inandığını belirtti.