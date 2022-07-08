Kırşehir'de kurban kesim yerleri belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de kurban kesim yerleri belirlendi

08.07.2022 11:31
Kırşehir'de kurban kesim yerleri belirlendi

Kırşehir Belediyesi kurban kesim yerlerini belirledi.

Kırşehir Belediyesi kurban kesim yerlerini belirledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde kesimhane ve kurban komisyonlarının belirlediği alanlarda kurbanların kesilmesi gerektiği belirtildi.

Cadde, sokak ve parklarda kurban kesilmemesi ve çevreye zarar verilmemesi gerektiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kent merkezinde kurban satış yeri Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ticaret Borsası'na ait canlı hayvan satış noktasıdır. Kurban kesim alanları ise Organize Sanayi Bölgesi'ndeki et kombina alanları, Çiçekdağı ilçe yolundaki ve Özbağ'daki et kombinaları, Kuşdilli Mahallesi'ndeki Kapalı Pazaryeri olarak belirlenmiştir. Ayrıca, vatandaşların kendi özel mülklerinde ve mandıralarında çevreyi kirletmeyecek şekilde kurban kesimi yapmalarına izin verilmiştir. Deri toplama ve kelle ütme yeri olarak, Neşet Ertaş Kültür Merkezi yanındaki Eski Sanayii boşluk alanı belirlenmiştir."

YORUMLAR
500
Şahinbey'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi Şahinbey'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de kurban kesim yerleri belirlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:02 Trafoya yılan girdi, yetkililer gördükleri manzara karşısında ne yapacağını bilemedi
00:30 Akaryakıtta indirim! Motorine 2 lira 8 kuruş indirim geldi
00:28 Fenerbahçe, Tiago Çukur'un transferi için Watford ile anlaşma sağladı
00:17 Bir tıbbi sekreter, 3 tane çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına aldı: Sizden hiçbir şeyden etmediğim kadar nefret ediyorum
00:11 Galatasaray, son gol kralı Umut Bozok için harekete geçti
23:54 Sedat Peker'in iddiaları sonrası Buket Aydın'dan Bodrum paylaşımı
23:36 Rennes, Kim Min-Jae'yi takımında görmek istiyor: Tam aradığımız oyuncu
23:30 İYİ Partili Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Cumhurbaşkanı adayını ne erken ne de geç açıklayacağız
22:58 Bülent Ersoy'un vasiyetinde dikkat çeken "Gülşen" detayı
17:44 Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 11:35:33. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de kurban kesim yerleri belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement