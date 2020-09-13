Kırşehir'de Kurutlu'daki kazılar devam ediyor - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) destekleriyle Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Kurutlu köyünde devam eden kazılarda çıkarılan fosillerin, dünya literatürüne kazandırılmasının amaçlandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, kazıların 2015 yılından itibaren Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Cem Erkman'ın başkanlığında devam ettiği belirtildi.

Anadolu'nun ve Kırşehir'in doğa tarihi ile mirasının anlaşılması ve tanıtılması açısından kazı

çalışmaları ve yüzey araştırmalarının büyük önem taşıdığı aktarılan açıklamada, omurgalı fosillerinin

korunup saklanması, incelenmesi ve bilim dünyasının yanında yeni nesillere de sunulması

açısından ise kaynak olarak görüldüğü de ifade edildi.

Kazı ile ilgili sonuçların, Anadolu'nun eski dönemlerinin daha detaylı çözülmesine katkı sağladığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günümüzden yaklaşık 8-7 milyon yıl önce aralığına işaret eden Geç

Miyosen dönem, dünyada eşine ender rastlanılan, oldukça zengin ve önemli

omurgalı fosillerin varlığının tespit edildiği dönemdir. Yapılan kazıların sonucunda zürafalar, gergedanlar, filler, kemirgenler, sırtlanlar, kedigiller, atlar, boynuzlugiller, domuzlar, kara kaplumbağaları ve kuyruksuz büyük maymunlara

ait fosiller bulundu.

Neojen dönemden itibaren Anadolu Asya-Afrika- Avrupa kıtaları arasında bir geçiş köprü

oluşturduğundan, memeli faunası ait göçlerinin takibi konumunda önemli bir yere sahip olan

ve dünya bilim insanlarının dikkatini çeken Kurutlu Kazısı sonucunda elde edilecek sonuçlar merakla bekleniyor."