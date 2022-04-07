Kırşehir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika
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Kırşehir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

07.04.2022 10:44
Kırşehir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Kırşehir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Kırşehir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinin tahminlerinde Kırşehir ve çevresinde bugün öğle saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli rüzgarın cuma günü sabah saatlerine kadar devam edeceği ifade edildi.

Kısa süreli fırtınanın beklediği vurgulanan açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

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Meteoroloji, Kırşehir, Fırtına, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika


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