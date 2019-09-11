Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de KYK yurtlarına yoğun ilgi
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Kırşehir'de KYK yurtlarına yoğun ilgi

50 dakika önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini kazanan öğrenciler (KAEÜ) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Kırşehir'de KYK yurtlarına yoğun ilgi, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini kazanan öğrenciler (KAEÜ) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Kent merkezi ve ilçelerde 6 bin 651 üniversite öğrencisi KYK yurtlarına yerleştirildi.

Kırşehir Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Faruk Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devlet yurtları konusunda Türkiye'nin en iyi illeri arasında bulunduklarını söyledi.

İl genelindeki yurtlarda 7 bin 560 öğrenci kapasitesi bulunduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Merkezde, kız öğrenci yurtlarımızda 4 bin 298,erkek öğrenci kapasitemiz ise 2002. Yurt için müracaat eden tüm öğrencilerimizi de alma şansımız bulunuyor. Genel toplam kapasitemiz, ilçeler ile 7 bin 560 öğrencidir. Yurtlarımıza yerleşen öğrenci sayısı ise 6 bin 651'dir. Yaklaşık 900 öğrencilik bir ayrılan kapasite var. Özel yetenekli öğrenciler ile ek kontenjandan gelecek öğrencilere ayrıldı."

Bu yıl Kırşehir'de devlet yurtlarına beklenin üzerinde bir başvuru olduğunu vurgulayan Şahin, "Doluluk oranımızı yüzde 90 seviyelerine taşıdı. Boş yatağımız da bulunmuyor. Merkezdeki yurtlarımızda erkeklerde 100'e, kızlarda ise 200'e yakın yedek sırada bekleyenler var. Zaman içinde bu rakamlarda eriyecektir." diye konuştu.

Yurtlar Kurumu, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:06 Kaynak: AA
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