Kırşehir'de lise öğrencisine cinsel istismar davası - Son Dakika
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Kırşehir'de lise öğrencisine cinsel istismar davası

Kırşehir'de lise öğrencisine cinsel istismar davası

14.06.2023 11:13

Kırşehir'de bir lisede okuyan genç kızın öğrenci servisinde cinsel istismara uğramasıyla ilgili olarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sanık Murat Y., bugün yapılan ilk duruşmada suçlamaları reddetti. Mağdur öğrenci ise gözyaşları içinde ifade vererek şikayetçi olduğunu belirtti. Sanık, eksik evraklar nedeniyle duruşma ertelenirken, suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Kırşehir'de 2 Kasım 2021 günü meydana gelen olayda, bir lisede okuyan genç kız, evine gitmek için Murat Y.'nin kullandığı öğrenci servisine bindi. Serviste bulunan öğrencileri dağıttıktan sonra Murat Y., çok acil bir işinin çıktığını ve hemen halletmesi gerektiğini belirterek, minibüsü çevresinde herhangi bir kimsenin bulunmadığı yere park etti.

KAPILARI KİLİTLEYEN CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Murat Y., aracının kapılarını kilitledikten sonra, lise öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Olay, tacize uğrayan öğrencinin şikayeti ile ortayı çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Y., çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

ÖĞRENCİNİN PANTOLONUNDA MENİSİ TESPİT EDİLDİ

Murat Y. tutuklandıktan 6 gün sonra yapılan itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mağdur öğrencinin olay günü üzerinde olan kot pantolonunda şüphelinin menisinin tespit edildiği raporu dosyaya sunuldu. Ancak ailenin avukatı Şahin Antakyalıoğlu'nun Murat Y.'nin tutuklanması talebi reddedildi.

"PEÇETEYİ ATARKEN PANTOLONUNA BULAŞMIŞTIR"

Bugün Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Murat Y., mağdur F.K. ve avukatlar katıldı. Mahkemede ifade veren sanık Murat Y., "Ben F.K.'ya karşı herhangi bir cinsel münasebette bulunmadım. Yalan söylüyor. Sadece kızla baş başa konuşurken sesinden ve fiziğinden etkilendiğim için elimde bulunan peçeteye boşaldım. Peçeteyi atarken pantolonuna bulaşmıştır. Benim cinsel bir girişimim olmadı. İftira atıyorlar" dedi.

"GÖZÜ DÖNMÜŞ GİBİYDİ, ŞİKAYETÇİYİM, GELECEĞİMİ MAHVETTİ"

Mağdur lise öğrencisi ise gözyaşları içinde verdiği ifadesinde, "O gün serviste bir anda işinin çıktığını, kısa süreceğini söyledi. Aracı ıssız bir yere sürdü. Etrafta kimse yoktu. Aracın kapılarını kilitledi ve hızla üzerime geldi. Elbiselerimi çıkardı. Çok uğraştım engel olmak için ama başaramadım. Çok korktum sesimi dahi çıkaramadım. Kıyafetlerimi çıkardıktan sonra cinsel münasebette bulundu. Gözü dönmüş gibiydi. Şikayetçiyim. Psikolojimi bozdu, geleceğimi mahvetti" diye konuştu.

Mahkeme heyeti eksik evraklar nedeniyle duruşmayı ertelerken, sanık Murat Y. suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Kaynak: DHA
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