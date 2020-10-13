Kırşehir'de mahallelere çöp konteyneri dağıtıldı - Son Dakika

Kırşehir'de mahallelere çöp konteyneri dağıtıldı
13.10.2020 14:13
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kent merkezindeki mahallelere çöp konteyneri dağıtıldığını belirtti.
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kent merkezindeki mahallelere çöp konteyneri dağıtıldığını belirtti.
Ekicioğlu, yaptığı açıklamada, çöplerin poşetle bırakıldığı Medrese Mahallesi'nde çöp konteynerlerinin ana caddeler ve sokaklara bırakılmaya başlandığını kaydetti.
Dağıtımların farklı mahallelerde süreceğini vurgulayan Ekicioğlu, "Yıllardır çöplerin poşetle bırakıldığı Medrese Mahallemizde artık çevreye duyarlı modern çöp konteyneri uygulamasına geçildi. Daha temiz ve daha güzel bir Kırşehir için bütün mahallelerimizde sıralı bir şekilde modern çöp konteyneri uygulamasına geçeceğiz." ifadelerini kullandı.
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