Kırşehir'de mahkemeyle pazarlık yapmaya kalkışan sanık cezadan kurtulamadı - Son Dakika
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Kırşehir'de mahkemeyle pazarlık yapmaya kalkışan sanık cezadan kurtulamadı

31.03.2022 15:41
Kırşehir'de mahkemeyle pazarlık yapmaya kalkışan sanık cezadan kurtulamadı

Kırşehir'de telefon dolandırıcılığı suçlamasıyla yargılanan sanık, 4 yıl 2 ay hapis ve 41 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Kırşehir'de telefon dolandırıcılığı suçlamasıyla yargılanan sanık, 4 yıl 2 ay hapis ve 41 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık H.B. ve müşteki C.K. (72) katıldı.

Duruşmada söz verilen müşteki C.K, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan sanık tarafından 20 bin lira dolandırıldığını söyledi.

C.K, "H.B, 'bilgi güncelliyoruz' diyerek beni aradı. Konuşmalarıyla güven sağladı. Ben de hesabımın şifrelerini verdim. Şahsın hesabım adına 20 bin lira kredi çektiğini ve o parayı kendi hesabına aktardığını sonradan fark ettim. Paramı öderse sanıktan şikayetçi değilim, ödemezse şikayetçiyim." dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen H.B. ise müştekiyi telefonla aramadığını, parasını da hesabına aktarmadığını ileri sürdü.

H.B'nin, "Beraat ettirirseniz, müştekiye parasını taksitle öderim." şeklindeki sözleri üzerine mahkeme başkanı "Burası pazarlık yeri değil." diye tepki gösterdi.

Mahkeme heyeti, sanığı 4 yıl 2 ay hapis ve 41 bin lira para cezasıyla cezalandırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA

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