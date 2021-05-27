Kırşehir'de market poşetindeki meyve suyu ve cips paketlerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan T.E'nin elindeki market poşetinde yapılan aramada, cips ve meyve suyu paketlerinin içine gizlenmiş 20 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Bir park civarında polis ekiplerince şüphe üzerine üstleri aranan F.O. ve R.A'dan da 34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.