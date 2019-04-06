Kırşehir'de Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakaları

Okul sporları faaliyet programında yer alan Kırşehir
küçükler masa tenisi il birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yetenekli sporcuların seçilmesi amacıyla düzenlenen il müsabakaları çekişmeli yarışmalara sahne oldu.
Aşıkpaşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilen küçük erkekler ve kızlar masa tenisi il birinciliği müsabakalarında erkeklerde Yeşilyurt Mustafa Bozkurt
İlkokulu birinci, Merkez
Yunus Emre İlkokulu ikinci, Prof. Dr. Erol Güngör
İlkokulu üçüncü ve Cumhuriyet İlkokulu dördüncü oldu.
Kızlarda ise Cacabey Ortaokulu birinci, Atatürk
Ortaokulu ikinci, Yeşilyurt Ortaokulu üçüncü ve Prof. Dr. Erol Güngör Ortaokul dördüncülüğü elde etti.
Karşılaşmaların sonunda dereceye giren okullara madalya, kupa ve başarı belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, şube müdürleri, masa tenisi temsilcileri ve antrenörler takdim etti.