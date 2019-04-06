Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakaları

Kırşehir'de Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakaları

32 dakika önce

Okul sporları faaliyet programında yer alan Kırşehir küçükler masa tenisi il birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Kırşehir'de Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakaları, System.String[]
Okul sporları faaliyet programında yer alan Kırşehir küçükler masa tenisi il birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yetenekli sporcuların seçilmesi amacıyla düzenlenen il müsabakaları çekişmeli yarışmalara sahne oldu.

Aşıkpaşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilen küçük erkekler ve kızlar masa tenisi il birinciliği müsabakalarında erkeklerde Yeşilyurt Mustafa Bozkurt İlkokulu birinci, Merkez Yunus Emre İlkokulu ikinci, Prof. Dr. Erol Güngör İlkokulu üçüncü ve Cumhuriyet İlkokulu dördüncü oldu.

Kızlarda ise Cacabey Ortaokulu birinci, Atatürk Ortaokulu ikinci, Yeşilyurt Ortaokulu üçüncü ve Prof. Dr. Erol Güngör Ortaokul dördüncülüğü elde etti.

Karşılaşmaların sonunda dereceye giren okullara madalya, kupa ve başarı belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, şube müdürleri, masa tenisi temsilcileri ve antrenörler takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:13 Kaynak: AA

Yeşilyurt, Kırşehir, Güncel
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