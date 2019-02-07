Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Masaj Salonuna Fuhuş Baskını: 3 Gözaltı

Kırşehir'de Masaj Salonuna Fuhuş Baskını: 3 Gözaltı

2 saat önce

Kırşehir'de fuhuş yapıldığı öne sürülen masaj salonuna düzenlenen baskında 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir'de Masaj Salonuna Fuhuş Baskını: 3 Gözaltı, System.String[]
Kırşehir'de fuhuş yapıldığı öne sürülen masaj salonuna düzenlenen baskında 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine hareket eden polis, 4 aylık fiziki takip sonrasında Cacabey Meydanında bulunan adrese baskın düzenledi. Düzenlenen baskında fuhuş ve fuhşa aracılık ettikleri gerekçesiyle farklı bölgelerde U.D., U.D. ve Y.Ş.'yi gözaltına aldı. Şüpheli şahıslardan U.D.'nin üzerinden kullanıma hazır uyuşturucu madde çıktığı bilgisine ulaşıldı. Masaj salonunda çalışan 3'ü yabancı uyruklu 7 kadın ise zührevi hastalıklar bölümüne kontrol amaçlı gönderildi.

Kırşehir'de bir masaj salonuna da ruhsatsız çalıştığı gerekçesiyle yasal işlem uygulandı. Şüpheli şahıslar emniyette yapılan sorgularının ardından adli mercilere sevk edildi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:32 Kaynak: İHA

Kırşehir, 3. Sayfa
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