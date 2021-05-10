Kırşehir'de Memur-Sen ve sendikalar İsrail zulmünü kınadı - Son Dakika

Kırşehir'de Memur-Sen ve bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırılarını protesto etti.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi önünde toplanan sendika temsilcileri adına basın açıklaması yapan Memur-Sen Kırşehir Şube Başkanı Mehmet Fatih Yavuz, Mescid-i Aksa özgürleşmeden insanlığın özgürleşemeyeceğini söyledi. Yavuz, açıklamasına Filistinli şair Mahmut Derviş'in " Kudüs'te" şiiriyle başladı. Konuşması sürekli Türkçe ve Arapça sloganlarla kesilen Yavuz, "Unutmak felakettir. Biz bugün burada hatırlatma yapmak için o teröre karşı direnen ve her neresinden bakarsanız bakın insan olmanın onurunu kurtarmak için, imanın izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık" dedi.

Filistin ve Türk bayraklarıyla alanda olan sivil toplum kuruluşları temsilcileri, basın açıklamasının ardından bayraklarla süsledikleri araçlarına binerek emniyet birimleri koordinesinde konvoy yaparak Cacabey Meydanı'na kadar korna çalarak gitti. Kırşehirliler ise evlerinin balkonlarından konvoyun geçişini izledi. - KIRŞEHİR