Adıyaman'da Mercan Hatıra Ormanı oluşturuldu - Son Dakika

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Mercan Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkat çekmek amacıyla başlatılan "Mercan" seferberliği kapsamında, Mercan Hatıra Ormanı oluşturularak fidan dikimi gerçekleştirildi.

Örenli ağaçlandırma sahasında yaklaşık 300 adet fidanın dikildiği etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, "Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığıyla varılan mutabakat çerçevesinde bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Kadınlarımızın, toplum içinde, çalışma hayatı içerisinde ve hayatın tüm alanlarında, her türlü ayrımcılıktan, şiddetten ve baskıdan uzak huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Gerçekleştirdiğimiz organizasyona destek veren, katılım sağlayan ve emeği geçen paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN