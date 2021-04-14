Kırşehir'de mesai saatleri yeniden düzenlendi - Son Dakika

Kırşehir'de, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin yeniden düzenlendiği bildirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin yarından itibaren 10.00-12.30, 13.30-16.00 olarak uygulanmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Kurumların kendi mevzuatlarında belirtilen çalışma saatlerine ilişkin hükümlerin bu kararın dışında olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 15.04.2021 tarihinden itibaren 10.00-12.30 ve 13.00-16.00 saatleri arasında uygulanması, yöneticiler tarafından gereken önlemlerin alınması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi önem araz etmektedir."