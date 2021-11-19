Kırşehir'de meslek lisesi öğrencileri ara tatili çalışarak değerlendirdi - Son Dakika

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ara tatili değerlendirerek aile bütçelerine katkı sağladı.

Mobilya Tasarım Bölümünde eğitim gören 12 öğrenci, tatil sürecinde hem kurumların ihtiyaçları için üretim yaptı hem de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi kapsamında il ve ilçelerdeki okullara kütüphane yapmaya devam etti.

Okul Müdürü Turan Altıok, AA muhabirine, öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle hem eğitim gördüğünü hem de çalışarak harçlık kazandığını ifade etti.

Öğrencilerin aldıkları ücretlerle ailelerinin bütçelerine de katkı yaptığını ifade eden Altıok, şöyle konuştu:

"Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ara tatilde de üretmeye devam ediyor. Dönüşümlü olarak çalışan öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığının okullara kütüphane yapımıyla ilgili projesi kapsamında il ve ilçe okullarımızın kütüphanelerini üretiyor. Bu süreçte öğrenciler döner sermaye kapsamında hem mesleki eğitim alıyor hem de harçlıklarını çıkarıp ailelerine katkı yapıyorlar. Öğretmenlerimiz de öğrencilerimize hem eğitim veriyor hem de üretimde öğrencilerimizle omuz omuza çalışıyor."

Altıok, okullarının Kovid-19 sürecinin başlangıcından itibaren geçen zamanda da halkın maske ve dezenfektan ihtiyacını karşılamak için yaz aylarında ve hafta sonu dinlemeden çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.