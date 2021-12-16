Üye Girişi
Kırşehir'de meslek lisesi öğrencilerinin 14 projesi fuarda sergilendi - Son Dakika

Kırşehir'de meslek lisesi öğrencilerinin 14 projesi fuarda sergilendi

16.12.2021 14:06
Kırşehir'de meslek lisesi öğrencilerinin 14 projesi fuarda sergilendi

Kırşehir'de, meslek lisesi öğrencilerinin hazırladığı 14 proje TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilendi.

Kırşehir'de, meslek lisesi öğrencilerinin hazırladığı 14 proje TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilendi.

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin kültür ve meslek dersleri öğretmenlerinin desteğiyle hazırladığı projelerin yer aldığı fuar açıldı. Öğrenciler, stantlarda sergiledikleri projeleri hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Okul Müdürü Turan Altıok, gazetecilere, öğrencilerin farklı kategorilerde hazırladığı 14 proje ile bilim dünyasına katkı yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin özveri ile hazırladıkları projelerin takdir topladığını vurgulayan Altıok, şöyle konuştu:

"14 proje ile TÜBİTAK Bilim Fuarı'na katıldık. Projelerimiz ilimizdeki komisyondan geçti. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize, yöneticilerimize ve vatandaşlarımıza göstermek için stantlarda sergiliyoruz. Kültür ve meslek dersleri öğretmenlerimizin katkılarıyla öğrencilerimizin yaptığı projelerimiz yer alıyor. Öğretmenlerimiz sadece danışmanlık yaptı. Projelerin tamamı öğrencilerimize ait. Stantları ziyaret eden misafirlerimize öğrencilerimiz projeleri ile ilgili bilgi verdi."

Stantları ziyaret eden Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da meslek liselerinin son zamanlarda daha aktif hale gelmeye başladığını ifade ederek, öğrencilerin hazırladığı projeleri ilgi ile takip ettiğini dile getirdi.

Kırşehir'de meslek lisesi öğrencilerinin 14 projesi fuarda sergilendi
Kırşehir'de meslek lisesi öğrencilerinin 14 projesi fuarda sergilendi
Kırşehir'de meslek lisesi öğrencilerinin 14 projesi fuarda sergilendi
Kırşehir'de meslek lisesi öğrencilerinin 14 projesi fuarda sergilendi
Kırşehir'de meslek lisesi öğrencilerinin 14 projesi fuarda sergilendi

Anadolu Lisesi, okul müdürü, Bilim Fuarı, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de meslek lisesi öğrencilerinin 14 projesi fuarda sergilendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:07 Magandaların üzerine idrarını yaptığı müzisyen konuştu: Cinsel organı dışarıdaydı ve oldukça rahat davranıyordu
14:05 Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı
14:00 Son dakika: Merkez Bankası'ndan indirim! Faizi yüzde 14'e çekti
13:56 Yargıtay'dan ihbar tazminatı kararı! Milyonlarca SSK emeklisini ilgilendiriyor
13:54 İYİ Parti Lideri Meral Akşener: Seçimin gargaraya getirilmesine müsaade etmeyeceğim
13:44 İstanbullulara müjde! Ulaşıma zam yok
13:41 Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar!
13:35 Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer
13:32 İstanbul'daki yağışlar barajarı ne kadar etkiledi? İşte doluluk oranları
13:08 Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı!
İngiliz taraftarlar Mesut Özil'i geri istiyorlar İngiliz taraftarlar Mesut Özil'i geri istiyorlar         
14:11
Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
14:06
Son dakika: Merkez Bankası'ndan indirim! Faizi yüzde 14'e çekti Son dakika: Merkez Bankası'ndan indirim! Faizi yüzde 14'e çekti         
14:00
İYİ Parti Lideri Meral Akşener: Seçimin gargaraya getirilmesine müsaade etmeyeceğim İYİ Parti Lideri Meral Akşener: Seçimin gargaraya getirilmesine müsaade etmeyeceğim         
13:54
Magandaların üzerine idrarını yaptığı mağdur müzisyen ilk kez konuştu: Cinsel organı dışarıdaydı ve oldukça rahat davranıyordu Magandaların üzerine idrarını yaptığı mağdur müzisyen ilk kez konuştu: Cinsel organı dışarıdaydı ve oldukça rahat davranıyordu         
12:38
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı! Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı!         
12:34
Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak         
10:53
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı         
09:26
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 14:15:49. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de meslek lisesi öğrencilerinin 14 projesi fuarda sergilendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement