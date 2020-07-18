Kırşehir'de "Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınavı" yapıldı - Son Dakika

Kırşehir'de "Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınavı" yapıldı

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Sınavı düzenlediği bildirildi.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Sınavı düzenlediği bildirildi.

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TSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) yönetmeliklerine göre, kent genelinde ikinci el araç alım satım alanında faaliyet gösterenlere yönelik sınav gerçekleştirildiği belirtildi.

Kırşehir TSO tarafından yapılan yeterlilik sınavına 38 adayın katıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İkinci el araç alım satımında çalışanlar, satış müdürleri, firma sahipleri ve yetkililerine yönelik 'Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5' ve 'Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4' kriterlerinde sınav gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) ile düzenlenen sınavda mesleki yeterlilik belgesi için adaylar teorik ve pratik sınavlarda ter döktü. Sınav sonuçları kısa süre sonra açıklanacak ve yetki belgeleri dağıtılacaktır."

Kırşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 14:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 'Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınavı' yapıldı - Son Dakika
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