Kırşehir'de, metamfetamin operasyonu - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Narkotik polisi sokak satıcılarına yönelik Kervansaray Mahallesinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda M.Ö.'nün üzerinde 4 fişek halinde metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan M.Ö., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kırşehir 'de, Narkotik polisi sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katılan genç kızdan akılalmaz savunma: Büyükbabam da böyle olmasını isterdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye Afganistan mesajı verdi: Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz

Galatasaray'ın ödediği maaşlar çok konuşuldu! Yeni transfer sonrası bütçede rahatlama oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha, Altay Bayındır'a benzerliği ile dikkat çekti

Espor sunucusu Dora Özsoy bir kez daha vergi cezasıyla karşı karşıya kaldı