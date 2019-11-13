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Kırşehir'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
7 saat önce
Kırşehir'de, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" temalı konferans düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:16 Kaynak: AA
Kırşehir'de, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" temalı konferans düzenlendi.
İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Hazreti Muhammed'in aile hayatını, örneklerle anlattı.
Konferansın sonunda Mevlid-i Nebi Haftası ile ilgili düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.
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