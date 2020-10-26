Kırşehir'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Peygamberimiz ve Çocuk" temasıyla düzenlenen "2020 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri Kırşehir'de başladı.

İl Müftüsü Mehmet Yaman ve beraberindeki heyet, hafta dolayısıyla Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Vali Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, Mevlid-i Nebi Haftası'nın Türkiye'ye ve İslam alemine huzur getirmesini dileyerek, "Peygamber efendimizin doğduğu, alemleri ve dünyamızı şereflendirdiği günün içinde yer aldığı Mevlid-i Nebi Haftasında peygamberimizi daha iyi anlamaya, daha iyi anlatmaya ve yaşantısını kendimize örnek almaya çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Mehmet Yaman da Mevlid-i Nebevi Haftası'nda yapılacak etkinliklerle ilgili Akın'a bilgi verdi.

Hafta boyunca sosyal medya üzerinden sohbet ve mevlit programları düzenleneceğini belirten Yaman, televizyon programları ile camilerdeki hutbe ve vaazlarla da "peygamberimiz ve çocuk" temasının işleneceğini dile getirdi.

Ökse mevkisine ağaç dikimin gerçekleştirileceğini dile getiren Yaman, kompozisyon ve şiir yarışmaları düzenleneceğini kaydetti.