Kırşehir'de Mevlid-i Nebi Haftası programı - Son Dakika

Kırşehir'de, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

İl Müftülüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Hz.Peygamberimiz ve Çocuk" temasıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren 8 öğrenci, İl Müftüsü Mehmet Yaman'ı ziyaret etti.

Ortaokul ve lise öğrencilerini başarılarından dolayı kutlayan Yaman, onlara çeşitli hediyeler takdim etti.

Yaman, Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinin devam ettiğini belirterek, cuma vaaz ve hutbelerinde de "Hazreti Muhammed ve Çocuk" temasının işlendiğini kaydetti.