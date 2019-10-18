Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Mevlid-i Nebi platformu toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Kırşehir'de Mevlid-i Nebi platformu toplantısı yapıldı

Kırşehir'de Mevlid-i Nebi platformu toplantısı yapıldı

2 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığınca, 2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftasının temasının "Hz. Peygamber ve Aile" olarak belirlenmesinin ardından Kırşehir İl Müftülüğü bünyesinde sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla "Mevlidi Nebi Platformu" oluşturuldu.

Kırşehir'de Mevlid-i Nebi platformu toplantısı yapıldı, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığınca, 2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftasının temasının "Hz. Peygamber ve Aile" olarak belirlenmesinin ardından Kırşehir İl Müftülüğü bünyesinde sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla "Mevlidi Nebi Platformu" oluşturuldu.


Mevlid-i Nebi Haftası'na yönelik il merkezi ve ilçelerde yapılacak programları belirlemek üzere İl Müftülüğünce toplantı düzenlendi. İl Müftüsü Mehmet Yaman, başkanlığında düzenlenen toplantıya; Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Ahi Evran Üniversitesi rektör yardımcısı Prof.Dr. Ahmet Gökbel, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, müftülük şube müdürleri ve Kırşehir'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri katıldı.


Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığınca Mevlid-i Nebi Haftası'na yönelik yayımlanan genelge katılımcılarla paylaşıldı. İl Müftüsü Mehmet Yaman, "Diyanet İşleri Başkanlığımızca yurt genelinde kutlanacak Mevlid-i Nebi programlarında bizlerde Kırşehir'de neler yapabiliriz? Bu haftayı en iyi nasıl değerlendirebiliriz? Diye istişare toplantısı düzenledik"dedi.


Toplantıya katılan stk temsilcileri ise kutlanacak Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri ile alakalı düşüncelerini paylaştı. - KIRŞEHİR

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:17 Kaynak: İHA
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