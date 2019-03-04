Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de MHP Seçim ve İletişim Merkezleri Açıldı

Kırşehir'de MHP Seçim ve İletişim Merkezleri Açıldı

1 saat önce

Kırşehir'in merkez Özbağ beldesi ve Mucur ilçesinde, MHP seçim ve iletişim merkezinin açılışı yapıldı.

Kırşehir'de MHP Seçim ve İletişim Merkezleri Açıldı, System.String[]
Kırşehir'in merkez Özbağ beldesi ve Mucur ilçesinde, MHP seçim ve iletişim merkezinin açılışı yapıldı.

MHP Kırşehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mucur ilçesi ve merkeze bağlı Özbağ beldesinde seçim ve iletişim merkezi açılışları gerçekleştirildi.

MHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Onur Köksal, Mucur'daki açılışta yaptığı konuşmada, mahalli idareler seçimlerinde şahsına ve MHP adaylarına yoğun bir ilgi gösterildiğini belirterek, toplanan coşkulu kalabalıkların bunun bir gösteresi olduğunu kaydetti.

Hazırladıkları projelerle 20 bin kişiye iş imkanı sağlayacaklarını aktaran Köksal, "Yediden yetmiş yediye kadar destek veren herkese teşekkür ediyorum. Söze gerek yok, meydanlar her şeyi söylüyor." ifadelerini kullandı.

Seçim ve iletişim merkezleri açılışlarına MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin, Mucur Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Köşker, Özbağ Belediye Başkan Adayı Rasim Arazay ve çok sayıda kişi katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:58 Kaynak: AA

Özbağ, Mucur, Kırşehir, MHP, Güncel
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