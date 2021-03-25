Kırşehir'de MHP teşkilatından polis ve bekçilere destek ziyareti - Son Dakika

MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç ve beraberindeki heyetin görev başındaki polis ve bekçileri ziyaret ettiği bildirildi.

MHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıç ve beraberindekiler, kent merkezinde kavşak ve önemli noktalarda uygulama ve denetim yapan bekçi ve polis ekipleriyle bir araya geldi.

Heyet, koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde diğer nöbet noktalarında görev alan polis ve bekçilere başarı dileyerek, görevlilere simit ve tatlı ikram etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıç, "Vatandaşımızın huzur ve güvenliği için çalışan tüm görevlilerimize teşekkür ederiz. Koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlamalarda gece saatlerinde de polisimiz ve bekçilerimiz görevlerinin başında. Soğuk havada onlara destek olmak için simit ve tatlı ikram ettik. Gece gündüz demeden çalışan tüm polis ve bekçilerimizin emeklerine sağlık, onlara başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.