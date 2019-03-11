Kırşehir'de "Milli İstihdam Seferberliği" Programı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "Milli İstihdam Seferberliği" çalışmalarının 2019 yılında da artarak devam edeceğini belirtti.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "Milli İstihdam Seferberliği" çalışmalarının 2019 yılında da artarak devam edeceğini belirtti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019 Yılı Milli İstihdam Seferberliği kapsamında düzenlenen programda, verilecek destek ve teşvikleri hakkında bilgi verildi.



Programda konuşan Akın, seferberliğin Kırşehir'in istihdamına birçok katkı sağlayacağına ve devletin vermiş olduğu teşviklerin işverenleri seviyesini daha ileri seviyeye taşıyacağına inandığını kaydetti.



Oda üyeleri ve işverenler ile bir araya geldiklerini ifade eden Akın, şöyle devam etti:



"Sayın Cumhurbaşkanımız, ülke genelinde işveren konumundaki iş adamlarımızın gücünü kullanarak istihdamını artırması ve ülkemizin kalkınmasına destek olması adına 2018 yılında başlattığı seferberlik, 2019 yılında da devam edecektir. Şüphesiz ki ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inandığımız bu teşvikler ilimizde işsizliğe çare olacak, işsizlik oranı azalacaktır. Temennimiz Kırşehir'in daha güzel, daha yaşanabilir olması, yaşam alanlarının genişlemesi, sosyal hayatın renkli olması, eğitim, sağlık ve ulaşım gibi alanlarda daha da gelişmesidir. 2019 yılında Milli İstihdam Seferberliği çalışmaları artarak devam edecek."



Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya da, "Yeni İstihdama Ücret Desteği", "Yeni İstihdamın SGK Primine ve Vergisine Destek", "Kısa Çalışma Ödeneği", "Asgari Ücret Desteği", "Önce İşbaşı Eğitimi Sonra İstihdam Desteği", "İhtiyacınıza Uygun Nitelikli İşgücü Eğitimine Tam Destek", "Düzenli Ödemeye Devamlı Destek", "Kalkınmaya İlave Destek" gibi geniş yelpazededeki desteklerle ilgili bilgi verdi.



Programa, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahamettin Öztürk, odaların üyeleri ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

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