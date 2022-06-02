Kırşehir'de minik öğrenciler Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nı gezdi

Kırşehir'de "Tabiatın kalbinde beş dakika mola" sloganıyla kurulan Aşıkpaşa Tabiat Parkı, minik ziyaretçilerini ağırladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğünden yapılan açıklaya göre, Kırşehir Merkez İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler ve öğretmenlerinden oluşan 65 kişilik grup parkı ziyaret etti.

Parkta piknik ve yürüyüş yapan, oyun alanlarında eğlenen öğrenciler, Tabiat Müzesi'ni de gezdi.

Şube Müdürü Hasan Tezer, minik öğrencilere müzedeki tahnit hayvanlar ve ekosistemler hakkında bilgi verdi.