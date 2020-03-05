Kırşehir'de minik öğrenciler şehitlik ziyaretiyle Mehmetçiğe destek verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de minik öğrenciler şehitlik ziyaretiyle Mehmetçiğe destek verdi - Son Dakika

Kırşehir'de minik öğrenciler şehitlik ziyaretiyle Mehmetçiğe destek verdi

7 saat önce

Kırşehir'de ilkokul öğrencileri, okullarındaki gösteride "TSK" koreografisi oluşturup şehitliği ziyaret ederek, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Kırşehir'de minik öğrenciler şehitlik ziyaretiyle Mehmetçiğe destek verdi, System.String[]

Kırşehir'de ilkokul öğrencileri, okullarındaki gösteride "TSK" koreografisi oluşturup şehitliği ziyaret ederek, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Hüsnü Özyeğin İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, okul bahçesinde "TSK" koreografisi oluşturduktan sonra öğretmenleri ve okul idarecileri eşliğinde, Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne geldi.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan ve dernek yöneticilerinin de eşlik ettiği ziyarette büyük boyutlu Türk bayrağı açan minik öğrenciler, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua okudu.

Şehitlik çıkışında ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Her Türk asker doğar" sloganı atan öğrenciler, duygulu anlar yaşadı.

Sınıf öğretmeni Mehmet Türkmen, vatan uğruna canlarını fedan eden şehitlerin milli mücadele ruhunu çocuklara aşılamayı amaçladıklarını belirterek, "Milli mücadele, Türk milletinin ve ordusunun vazgeçilmez bir mücadelesidir. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de tehlikelere karşı milli mücadelemizi sürdürüyoruz. Milletimiz ve ordumuz, her türlü sorun ve sıkıntının üstesinden gelecektir. Biz de çocuklarımıza bu bilinci aşılamaya çalışıyoruz." dedi.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan da öğrencilere milli mücadelenin ruhunu yerinde aşılamak için ziyarete öncülük eden okul yöneticilerine teşekkür etti.

Kılıçaslan, "Bizlere bu günleri sağlayan ve bu uğurda hayatını feda eden şehitlerimizi rahmet ve saygı ile anıyoruz. Şehitlerimiz sayesinde bugün vatanımızda hür ve bağımsız yaşamaktayız. Öğrencilerimiz de İdlib şehitlerimizin anısına şehitliğimizi ziyarete geldi." diye konuştu.

Bahar Kalkanı Harekatı, Kırşehir, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Serdar Dursun, "Dünyada benim gibi Türk golcü yok" diyerek Şenol Güneş'e çağrıda bulundu
Son Dakika: İdlib'den bir acı haber daha: 1 askerimiz şehit oldu Uzmanlar, Moskova'daki İdlib zirvesinden çıkan ateşkes kararını değerlendirdi Son dakika: Moskova'daki İdlib görüşmesi sırasında TSK, Halep'te Rus keşif uçağı düşürdü

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 23:53:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir'de minik öğrenciler şehitlik ziyaretiyle Mehmetçiğe destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]