Kırşehir'de "minik parmaklardan" piyano konseri - Son Dakika

Kırşehir'de, "minik parmaklar piyano konseri" düzenlendiği bildirildi.

Kırşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünnce organize edilen konserin, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Müzik öğretmenleri Duycan Dulkadir ve Ayten Şahin tarafından eğitim verilen minik öğrencilerin, piyano konseri verdiği vurgulanan açıklamada, öğrencilerin performansının beğeni topladığı ifade edildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kovid-19 kısıtlamamalarının ardından sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarını aksatmadan, kültürel ve sosyal faaliyetlere kaldıkları yerden devam ettiklerine işaret ederek, "Yarınların umudu olan çocuklarımızın böylesine anlamlı sanatsal organizasyonlarda aktif rol almaları da bizler ve Kırşehir'imiz için gurur kaynağı. Programın hazırlanmasında ve sunumunda tüm emeği geçenleri kutluyorum." ifadelerini kullandı.