Kırşehir'de mobil çadırda aşılama rekoru - Son Dakika

Kırşehir'de mobil çadırda aşılama rekoru

Mobil Çadır'da günlük 380 aşı yapılıyor

KIRŞEHİR - Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İl Valiliği Koordinesi'nde yürütülen mobil aşılamada günde 380 aşı yapılıyor.

Cacabey Meydanı'nda oluşturulan mobil aşı çadırında günde ortalama 380 kişiye aşı yapılıyor. Mobil ekiplerce de şehrin farklı bölgelerinde aşı uygulanıyor. Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanları yanı sıra şehirde huzurevi, bakım merkezleri, esnaflar ve il merkezinde oluşturulan aşı çadırlarında vatandaşlar aşılanıyor. Mobil aşı çadırında günlük 380 aşı yapan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri 2 ayda ortalama 21 binden fazla aşı yaptı. Halkında yoğun olarak kullandığı Cacabey Meydanı mobil aşı çadırında aşılama öncesi aşının neden olunması gerektiği ile ilgili de bilgilendirme faaliyetleri yürütülüyor.

Mobil aşı çadırına giderek aşısını olan Emine Koçak, insanların sağlığına kavuşması için aşı olunması gerektiğini söyledi. Yürütülen yaygın kampanyalarla aşısını olan ve herkesi de aşı olmaya davet eden Muzaffer Kaya da "Sağlık Bakanlığınca yürütülen başarılı çalışmalar kapsamında kendimde aşı oldum. Bakanlık ve Sağlık Müdürlüğü personeline teşekkür ederim. Herkesi de aşı olmaya davet ediyorum" dedi. Yeniden kapanma söylemleri üzerine aşısını olan ve herkesin de aşı olmasını isteyen Emre Canbaz ise kapanmaların yeniden olmaması için aşılamanın önemli olduğunu belirtti.

Öte yandan, il genelinde 226 bin 208 doz aşı yapıldı. 1. doz aşısını olan kişi sayısı 125 bin 952 iken, 2. doz aşısını yaptıran kişi sayısı 83 bin 322 oldu. Ayrıca, 16 bin 934 kişi de 3. doz aşısını yaptırdı.