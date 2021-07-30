Kırşehir'de motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Yaşar Salih B. (54) yönetimindeki 34 CTZ 701 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerler çarptı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yaşar Salih B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, talihsiz sürücünün cenazesi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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