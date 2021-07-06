Kırşehir'de motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika

Kırşehir'de motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim yapıldı

Kırşehir'de, motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim yapıldığı belirtildi.

Kırşehir'de, motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim yapıldığı belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, motosiklet ve motorlu bisikletlerin karıştığı kazaların önlenmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Ankara Caddesi başta olmak üzere farklı noktalarda denetim yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Motosikletlerin karışmış olduğu kazaların önlenmesi, trafik güvenliğine uygun olarak seyretmesi, sürücülerinin trafik kurallarına uygun davranması, geçiş haklarına ve sürüş güvenliğine dikkat etmelerinin sağlanmasına yönelik ilimizde motosiklet ve motorlu bisiklet denetimleri gerçekleşmiştir."

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