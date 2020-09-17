Kırşehir'de, muhtarlar kavgasında 1 tutuklama - Son Dakika

Kırşehir'de, muhtarlar kavgasında 1 tutuklama

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Kaman ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde muhtar adayı olan 2 husumetli aile arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı kavgada 1 kişi tutuklandı.

Husumetli olduğu ileri sürülen iki muhtar adayı arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga sonrasında ilçe emniyeti tarafından göz altına alınan M.E., ifadesi alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi.

Kaman ilçesi Cadırlı Hacıbayram köyü muhtarı K.E. ve kardeşi M.E., muhtar adayı R.D. ve E.D.'yi yaralamış Kaman ilçe halk pazarında meydana gelen olay sonrası çevrede bulunanların da yardımlarıyla yaralı R.D. ve E.D. ilçe devlet hastanesine kaldırılmıştı.

M.E., 'Bıçakla adam yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.