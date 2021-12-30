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MÜSİAD'ın çağrısı üzerine bazı firmalar ürünlerinde indirim yaptı - Son Dakika

MÜSİAD'ın çağrısı üzerine bazı firmalar ürünlerinde indirim yaptı

30.12.2021 16:20

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şubesi'nin döviz kurundaki düşüşün ardından yaptığı indirim çağrısı üzerine kentteki bazı firmaların, ürünlerinde çeşitli oranlarda indirime gittiği bildirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şubesi'nin döviz kurundaki düşüşün ardından yaptığı indirim çağrısı üzerine kentteki bazı firmaların, ürünlerinde çeşitli oranlarda indirime gittiği bildirildi.

Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaat, mobilya, pencere, kapı ve PVC doğrama işi yapan esnafın indirim çağrılarına uyarak kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Ahi esnafının kendine yakışanı yaptığını ve çağrılarını karşılıksız bırakmadığını dile getiren Öz, inşaat sanayi alanında faaliyet gösteren bir firmanın yüzde 10, mobilya sektöründeki bir firmanın yüzde 18, pencere, kapı ve PVC doğrama üretimi yapan firmanın da yüzde 15-20 civarında indirime gittiğini aktardı.

Diğer esnaftan da aynı duyarlılığı beklediklerini dile getiren Öz, "İndirim kampanyamıza katılan herkese teşekkür ediyoruz. Kırşehir Ahi Evran Veli'nin şehridir. Ahiliğe yakışır şekilde şehrimizde fiyatların makul seviyelere çekileceğinden eminiz. Kendilerine yakışanı yapacaklarına inanıyoruz." dedi.

MÜSİAD'ın çağrısı üzerine bazı firmalar ürünlerinde indirim yaptı
MÜSİAD'ın çağrısı üzerine bazı firmalar ürünlerinde indirim yaptı
MÜSİAD'ın çağrısı üzerine bazı firmalar ürünlerinde indirim yaptı
MÜSİAD'ın çağrısı üzerine bazı firmalar ürünlerinde indirim yaptı
MÜSİAD'ın çağrısı üzerine bazı firmalar ürünlerinde indirim yaptı
MÜSİAD'ın çağrısı üzerine bazı firmalar ürünlerinde indirim yaptı

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Kırşehir, Ömer Ali, Döviz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: MÜSİAD'ın çağrısı üzerine bazı firmalar ürünlerinde indirim yaptı - Son Dakika
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