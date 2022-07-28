Yangın, öğle saatlerinde Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evin bahçesinde bulunan tandırlık henüz bilinmeyen bir sebeple yandı. Dumanın yükselmesiyle çevrede bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri, tandırlıkta çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Kaynak: İHA

Çukurçayır, Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Müstakil evin bahçesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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