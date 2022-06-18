Kırşehir'de müze görevlilerine afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika
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Kırşehir'de müze görevlilerine afet farkındalık eğitimi verildi

18.06.2022 16:29
Kırşehir'de müze görevlilerine afet farkındalık eğitimi verildi

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, Kırşehir Müze Müdürlüğü personeline afet farkındalık eğitimi verildi.

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, Kırşehir Müze Müdürlüğü personeline afet farkındalık eğitimi verildi.

Kırşehir AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Müze Müdürlüğü personeline afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anındaki doğru davranışlar ve afet sonrası ilk 6 saatin önemi, toplanma, barınma alanları ile arama kurtarma için yapılması gerekenler anlatıldı.

Eğitimin ardından deprem ve tahliye tatbikatı ile afet sonrası hareketler uygulamalı anlatıldı, gönüllülük sistemi ve AFAD Acil Mobil uygulamalarıyla ilgili bilgi verildi.

Öte yandan, AFAD gönüllülerine Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda arama kurtarma, olay yeri yönetimi, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, çadır kurulumu konuları uygulamalı gösterildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de müze görevlilerine afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika

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